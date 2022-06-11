"Реал" сообщил о подписании Тчуамени

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

"Реал" официально подтвердил переход полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

На сайте "сливочных" говорится, что клуб заключил с хавбеком сборной Франции контракт на 6 лет.

За игрока мадридский клуб заплатил более 100 миллионов евро.

Презентация игрока пройдет во вторник после медосмотра.

В прошлом сезоне французский футболист провел 50 матчей и забил 5 голов.

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