"Реал" согласился продать Каземиро: названа сумма

Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" согласился продать своего полузащитника Каземиро в "Манчестер Юнайтед".

Переговоры по трансферу начнутся тогда, когда англичане предложат 70 миллионов евро, сообщает El Confidencial.

В "Реале" считают, что заменить бразильца сможет купленный у "Монако" Орельена Тчуамени.

В то же время английский клуб готов вдвое увеличить зарплату Каземиро, который в Испании зарабатывает 7 миллионов евро в год.

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