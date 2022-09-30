"Реал" согласился отпустить украинского голкипера

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может покинуть команду уже в следующем году.

Как пишет источник, "королевский" клуб готов отпустить Андрея летом 2023 года для того, чтобы тот получил игровую практику.

При этом сперва "Реал" надеется продлить контракт с украинцем, которы заканчивается в 2024 году.

В этом сезоне голкипер сборной Украины пока не сыграл в официальных матчах за испанский клуб.

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