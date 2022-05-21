"Реал" шокирован решением Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство мадридского "Реала" шокировано решением нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, в королевском клубе были полностью уверены в переходе форварда в летнее трансферное окно. В связи с этим "Реал" не боролся за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, который летом перейдет в "Манчестер Сити". Таким образом, у мадридцев в данный момент нет альтернативного варианта усиления атаки.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года. Парижский клуб заплатит игроку бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата Мбаппе увеличится до 100 миллионов в год.

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