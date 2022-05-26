"Реал" - самый дорогой клуб Европы. 4-й год подряд

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Компания KPMG представила обновленный рейтинг самых дорогих клубов Европы. Лидером в этом списке уже 4-й год подряд становится мадридский "Реал" со стоимостью в три миллиарда, 184 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих клубов Европы:

1. "Реал" – 3,184 миллиардов евро;

2. "Манчестер Юнайтед" – 2,883;

3. "Барселона" – 2,814;

4. "Бавария" – 2,749;

5. "Ливерпуль" – 2,556;

6. "Манчестер Сити" – 2,483;

7. "Челси" – 2,179;

8. ПСЖ – 2,132;

9. "Тоттенхэм" – 1,912;

10. "Ювентус" – 1,597.

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