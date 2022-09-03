"Реал" с трудом победил "Бетис"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл севильский "Бетис" со счетом 2:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Винисиус Жуниора и Родриго Гоэса. У гостей отличился Серхио Каналес.
"Реал", набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 9 очками остался на второй позиции.
"Реал" – "Бетис" - 2:1 (1:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 9 - 1:0, Каналес, 17 - 1:1, Родриго, 65 - 2:1
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 90), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Кроос, 80), Тчуамени, Камавинга (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 80).
"Бетис": Руй Силва, Сабали (Руибаль, 71), Эдгар Гонсалес, Луис Фелипе, Морено, Гуардадо (Виллиан Жозе, 70), Каналес, Родригес, Хуанми (Хоакин, 71), Фекир (Луис Энрике, 11), Иглесиас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14