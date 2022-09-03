"Реал" с трудом победил "Бетис"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле обыграл севильский "Бетис" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Винисиус Жуниора и Родриго Гоэса. У гостей отличился Серхио Каналес.

"Реал", набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Бетис" с 9 очками остался на второй позиции.

"Реал" – "Бетис" - 2:1 (1:1)

Голы: Винисиус Жуниор, 9 - 1:0, Каналес, 17 - 1:1, Родриго, 65 - 2:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 90), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Кроос, 80), Тчуамени, Камавинга (Вальверде, 63), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 80).

"Бетис": Руй Силва, Сабали (Руибаль, 71), Эдгар Гонсалес, Луис Фелипе, Морено, Гуардадо (Виллиан Жозе, 70), Каналес, Родригес, Хуанми (Хоакин, 71), Фекир (Луис Энрике, 11), Иглесиас.

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