"Реал" с трудом победил "Альмерию"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Альмерию" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Лукаса Васкеса и Давида Алабы. У хозяев отличился Ларжи Рамазани.

"Альмерия" – "Реал" - 1:2 (1:0)

Голы: Рамазани, 6 - 1:0, Васкес, 61 - 1:1, Алаба, 75 - 1:2

"Альмерия": Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Кайки (Пучмаль, 81), Акьеме, Эгуарас (Портильо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садик (Диего Соуза, 71), Рамазани (Ласо, 71).

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 74), Кроос (Каземиро, 83), Тчуамени (Азар, 58), Камавинга (Модрич, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 83).

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