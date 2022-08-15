"Реал" с трудом победил "Альмерию"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Альмерию" со счетом 2:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Лукаса Васкеса и Давида Алабы. У хозяев отличился Ларжи Рамазани.
"Альмерия" – "Реал" - 1:2 (1:0)
Голы: Рамазани, 6 - 1:0, Васкес, 61 - 1:1, Алаба, 75 - 1:2
"Альмерия": Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Кайки (Пучмаль, 81), Акьеме, Эгуарас (Портильо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садик (Диего Соуза, 71), Рамазани (Ласо, 71).
"Реал": Куртуа, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 74), Кроос (Каземиро, 83), Тчуамени (Азар, 58), Камавинга (Модрич, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14