"Реал" разгромил "Шахтер", победы "Милана" и "Ювентуса": результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября

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"Реал" разгромил "Шахтер", победы "Милана" и "Ювентуса": результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Группа Е

"Милан" Италия - "Челси" Англия - 3:1 (0:0)
Голы: Алези, 63 - 1:0, Уэбстер, 84 (с пенальти) - 1:1, Лонги, 87 - 2:1, Алези, 90 - 3:1

"Динамо" Загреб, Хорватия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 2:1 (0:1)
Голы: Хавель, 19 - 0:1, Катинич, 65 - 1:1, Топич, 67 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 8, "Динамо" З - 6, "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Челси" - 2.

Группа F

"Шахтер" Украина - "Реал" Испания - 0:3 (0:1)
Голы: Паласиос, 22 - 0:1, Корредор, 55 - 0:2, Герреро, 86 - 0:3

"Селтик" Шотландия - "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:2)
Голы: Ширак, 10 - 0:1, Бонсу, 15 - 0:2

Положение команд: "Реал" - 10, "Шахтер" - 6, "РБ Лейпциг" - 4, "Селтик" - 3.

Группа G

"Копенгаген" Дания - "Манчестер Сити" Англия - 1:3 (0:1)
Голы: Диксон, 31 - 0:1, Мебуде, 54 (с пенальти) - 0:2, Сахсах, 58 - 1:2, Боргес, 81 - 1:3

"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Севилья" Испания - 2:0 (1:0)
Голы: Рейкхофф, 25 - 1:0, Рейкхофф, 88 - 2:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 10, "Копенгаген" - 7, "Боруссия" Д - 4, "Севилья" - 1.

Группа Н

"Маккаби" Хайфа, Израиль - "Ювентус" Италия - 1:3 (1:0)
Голы: Дистельфельд, 5 - 1:0, Ангеле, 49 - 1:1, Манчини, 90+2 - 1:2, Хейсен, 90+6 (с пенальти) - 1:3

ПСЖ - "Бенфика" - 2:3 (2:2)
Голы: Хусни, 3 - 1:0, Семеду, 14 - 1:1, Морейра, 39 - 1:2, Семеду, 45+1 (с пенальти) - 1:3, Хусни, 86 - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 9, "Ювентус" - 7, "Бенфика" - 4, "Маккаби" - 3.

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