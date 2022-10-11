"Реал" разгромил "Шахтер", победы "Милана" и "Ювентуса": результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Группа Е
"Милан" Италия - "Челси" Англия - 3:1 (0:0)
Голы: Алези, 63 - 1:0, Уэбстер, 84 (с пенальти) - 1:1, Лонги, 87 - 2:1, Алези, 90 - 3:1
"Динамо" Загреб, Хорватия - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 2:1 (0:1)
Голы: Хавель, 19 - 0:1, Катинич, 65 - 1:1, Топич, 67 - 2:1
Положение команд: "Милан" - 8, "Динамо" З - 6, "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Челси" - 2.
Группа F
"Шахтер" Украина - "Реал" Испания - 0:3 (0:1)
Голы: Паласиос, 22 - 0:1, Корредор, 55 - 0:2, Герреро, 86 - 0:3
"Селтик" Шотландия - "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:2)
Голы: Ширак, 10 - 0:1, Бонсу, 15 - 0:2
Положение команд: "Реал" - 10, "Шахтер" - 6, "РБ Лейпциг" - 4, "Селтик" - 3.
Группа G
"Копенгаген" Дания - "Манчестер Сити" Англия - 1:3 (0:1)
Голы: Диксон, 31 - 0:1, Мебуде, 54 (с пенальти) - 0:2, Сахсах, 58 - 1:2, Боргес, 81 - 1:3
"Боруссия" Дортмунд, Германия - "Севилья" Испания - 2:0 (1:0)
Голы: Рейкхофф, 25 - 1:0, Рейкхофф, 88 - 2:0
Положение команд: "Манчестер Сити" - 10, "Копенгаген" - 7, "Боруссия" Д - 4, "Севилья" - 1.
Группа Н
"Маккаби" Хайфа, Израиль - "Ювентус" Италия - 1:3 (1:0)
Голы: Дистельфельд, 5 - 1:0, Ангеле, 49 - 1:1, Манчини, 90+2 - 1:2, Хейсен, 90+6 (с пенальти) - 1:3
ПСЖ - "Бенфика" - 2:3 (2:2)
Голы: Хусни, 3 - 1:0, Семеду, 14 - 1:1, Морейра, 39 - 1:2, Семеду, 45+1 (с пенальти) - 1:3, Хусни, 86 - 2:3
Положение команд: ПСЖ - 9, "Ювентус" - 7, "Бенфика" - 4, "Маккаби" - 3.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4