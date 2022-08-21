"Реал" разгромил "Сельту" в матче Ла Лиги

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"Реал" разгромил "Сельту" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде разгромил "Сельту" со счетом 4:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Луки Модрича, Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде. У хозяев отличился Яго Аспас.

"Сельта" – "Реал" - 1:4 (1:2)
Голы: Бензема, 14 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 23 (с пенальти) - 1:1, Модрич, 41 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Вальверде, 66 - 1:4

"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия (Де Ла Торре, 87), Серви, Оскар Родригес (Вейга, 79), Бельтран, Аспас, Пасиенсия (Карлес Перес, 69).

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 69), Алаба (Васкес, 77), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 77), Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 83).

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