"Реал" разгромил "Сельту" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде разгромил "Сельту" со счетом 4:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Луки Модрича, Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде. У хозяев отличился Яго Аспас.
"Сельта" – "Реал" - 1:4 (1:2)
Голы: Бензема, 14 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 23 (с пенальти) - 1:1, Модрич, 41 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Вальверде, 66 - 1:4
"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия (Де Ла Торре, 87), Серви, Оскар Родригес (Вейга, 79), Бельтран, Аспас, Пасиенсия (Карлес Перес, 69).
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Рюдигер, 69), Алаба (Васкес, 77), Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 77), Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 83).
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
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|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|20
|30
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14