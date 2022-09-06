"Реал" разгромил "Селтик" в матче Лиги чемпионов

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"Реал" разгромил "Селтик" в матче Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" на выезде разгромил "Селтик" со счетом 3:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Винисиуса Жуниора, Луки Модрича и Эдена Азара.

"Селтик" - "Реал" - 0:3 (0:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 56 - 0:1, Модрич, 60 - 0:2, Азар, 77 - 0:3

"Селтик": Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тэйлор, Макгегор, Райли (Мой, 72), Хатале (Тернбулл, 72), Абада (Маэда, 46), Жота (Хаксабанович, 82), Якумакис (Фурунаши, 72)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 46), Алаба, Менди, Чуамени (Камавинга, 71), Модрич (Асенсио, 80), Кроос, Вальверде, Винисиус (Родриго, 80), Бензема (Азар, 30)

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