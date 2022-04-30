"Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании

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"Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле разгромил барселонский "Эспаньол" со счетом 4:0.

Победу королевскому клубу принесли дубль Родриго Гоэса, голы Марко Асенсио и Карима Бензема.

"Реал", набрав 81 очко, гарантировал себе 35-й чемпионский титул. "Эспаньол" с 39 очками остался на 13-й позиции.

"Реал" - "Эспаньол" - 4:0 (2:0)
Голы: Родриго, 33 - 1:0, Родриго, 43 - 2:0, Асенсио, 55 - 3:0, Бензема, 81 - 4:0

"Реал": Куртуа, Васкес, Каземиро (Иско, 61), Вальехо, Марсело, Камавинга (Гила, 75), Модрич (Кроос, 60), Себальос, Асенсио, Родриго (Винисиус, 75), Диас (Бензема, 60)

"Эспаньол": Лопес, Кабрера, Калеро, Гомес, Видаль, Вильена (Морланес, 65), Дардер, Эррера (Мерида, 76), Мелендо, Пуадо, де Томас (Ву Лей, 64)

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