"Реал" разгромил "Эспаньол" и стал чемпионом Испании
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на своем поле разгромил барселонский "Эспаньол" со счетом 4:0.
Победу королевскому клубу принесли дубль Родриго Гоэса, голы Марко Асенсио и Карима Бензема.
"Реал", набрав 81 очко, гарантировал себе 35-й чемпионский титул. "Эспаньол" с 39 очками остался на 13-й позиции.
"Реал" - "Эспаньол" - 4:0 (2:0)
Голы: Родриго, 33 - 1:0, Родриго, 43 - 2:0, Асенсио, 55 - 3:0, Бензема, 81 - 4:0
"Реал": Куртуа, Васкес, Каземиро (Иско, 61), Вальехо, Марсело, Камавинга (Гила, 75), Модрич (Кроос, 60), Себальос, Асенсио, Родриго (Винисиус, 75), Диас (Бензема, 60)
"Эспаньол": Лопес, Кабрера, Калеро, Гомес, Видаль, Вильена (Морланес, 65), Дардер, Эррера (Мерида, 76), Мелендо, Пуадо, де Томас (Ву Лей, 64)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14