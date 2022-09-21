"Реал" продлит Модрича: названы сроки нового соглашения

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб предлагает футболисту соглашение до лета 2024 года. Ожидается, что подписание контракта состоится в следующем году. Кроме того, руководство "Реала" хочет предложить хорвату должность в структуре клуба после того, как он завершит карьеру.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за "Реал" девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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