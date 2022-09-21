"Реал" продлит Модрича: названы сроки нового соглашения

Теги реал мадридлука модрич

"Реал" продлит Модрича: названы сроки нового соглашения

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб предлагает футболисту соглашение до лета 2024 года. Ожидается, что подписание контракта состоится в следующем году. Кроме того, руководство "Реала" хочет предложить хорвату должность в структуре клуба после того, как он завершит карьеру.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за "Реал" девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" может бесплатно заполучить звезду "Реала". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 21 сентября

Главные новости дня: 21 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов