"Реал" продлит контракт с основным защитником

Фото: твиттер Милитао\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао продлит соглашение с "королевским" клубом.

Как пишет источник, новый контракт будет рассчитан до 2028 года.

Напомним, Милитао играет в Мадриде с лета 2019 года. До этого он защищал цвета "Порту".

Вместе с "Реалом" футболист дважды выиграл Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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