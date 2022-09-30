"Реал" продлит контракт с основным защитником

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"Реал" продлит контракт с основным защитником

Фото: твиттер Милитао\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао продлит соглашение с "королевским" клубом.

Как пишет источник,  новый контракт будет рассчитан до 2028 года.

Напомним, Милитао играет в Мадриде  с лета 2019 года. До этого он защищал цвета "Порту".

Вместе с "Реалом" футболист дважды выиграл Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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