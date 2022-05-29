"Реал" продлит контракт с Кроосом

Фото: твиттер Тони Крооса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продлит контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение между испанским клубом и немецким футболистом будет действовать до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Кроос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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