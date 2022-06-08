"Реал" продлил Модрича: назван срок контракта
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.
Новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2023 года.
36-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Всего он провел за клуб 436 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи. В составе мадридцев хавбек выиграл 20 трофеев, среди которых 3 чемпионата Испании и 5 Лиг чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14