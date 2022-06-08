"Реал" продлил Модрича: назван срок контракта

Теги реал мадридлука модрич

"Реал" продлил Модрича: назван срок контракта

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2023 года. 

36-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Всего он провел за клуб 436 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи. В составе мадридцев хавбек выиграл 20 трофеев, среди которых 3 чемпионата Испании и 5 Лиг чемпионов.

Не пропустите: Асенсио высказался о своем будущем в "Реале". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украина победила Ирландию в Лиге наций

Украина победила Ирландию в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов