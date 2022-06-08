"Реал" продлил Модрича: назван срок контракта

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о продлении контракта с хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Новое соглашение между футболистом и королевским клубом будет действовать до лета 2023 года.

36-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Всего он провел за клуб 436 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 73 результативные передачи. В составе мадридцев хавбек выиграл 20 трофеев, среди которых 3 чемпионата Испании и 5 Лиг чемпионов.

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