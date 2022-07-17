"Реал" продал японского вундеркинда
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Хавбек "Реала" Такефуса Кубо может стать игроком "Реал Сосьедад".
Ожидается, что мадридский клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи 21-летнего игрока сборной Японии.
Кроме этого, на протяжении 5 лет у "Реала" будет право обратного выкупа Кубо.
Последние три года полузащитник выступал на правах аренды в разных испанских клубах.
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Турнирные таблицы
|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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