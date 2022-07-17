"Реал" продал японского вундеркинда

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"Реал" продал японского вундеркинда

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Хавбек "Реала" Такефуса Кубо может стать игроком "Реал Сосьедад".

Ожидается, что мадридский клуб получит 50% от суммы будущей перепродажи 21-летнего игрока сборной Японии.

Кроме этого, на протяжении 5 лет у "Реала" будет право обратного выкупа Кубо.

Последние три года полузащитник выступал на правах аренды в разных испанских клубах.

Не пропустите: "Реал" больше не будет покупать новых футболистов. | https://dailysports.net
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