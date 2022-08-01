"Реал" продал Майораля в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен

Пресс-служба "Хетафе" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Реала" Борхи Майораля.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2027 года. Стоит отметить, что Майораль во второй половине прошлого сезона играл за "Хетафе" на правах аренды, провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

25-летний Майораль выступал за "Реал" с 2015 года. Всего он сыграл за королевский клуб 33 матча, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Сдавался в аренду "Вольфсбургу", "Леванте" и "Роме". Обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, победитель Лиги чемпионов.

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