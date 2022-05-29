"Реал" предложит Винисиусу длительный контракт: названы сроки
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором, который забил победный гол в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0), сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, королевский клуб предложит футболисту соглашение до лета 2028 года. Нынешний контракт игрока истекает через два года.
В нынешнем сезоне 21-летний Винисиус Жуниор провел за "Реал" 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.
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