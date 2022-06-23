"Реал" предложил "Интеру" обмен игроками

Фото: твиттер Николо Бареллы/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику миланского "Интера" Николо Бареллы, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, испанский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать защитника Начо Фернандеса и полузащитника Дани Себальоса.

В минувшем сезоне 25-летний Барелла провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. На счету 32-летнего Начо три забитых мяча в 42 поединках за "Реал". 25-летний Себальос провел 18 матчей за королевский клуб и отдал один голевой пас.

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