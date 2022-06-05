"Реал" получит на трансферы космическую сумму

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Бюджет мадридского "Реала" на летние трансферы будет "космическим".

Как пишет Goal.com, в связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты, на покупку новых игроков выделят 400 млн евро.

Также источник уточняет, что такую сумму удалось "выбить" после победы в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/23 мадридский клуб может тратить 634 млн фунтов (почти 740 млн евро) на зарплаты.

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