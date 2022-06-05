"Реал" получит на трансферы космическую сумму

Теги реал мадрид

"Реал" получит на трансферы космическую сумму

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Бюджет мадридского "Реала" на летние трансферы будет "космическим".

Как пишет Goal.com, в связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты, на покупку новых игроков выделят 400 млн евро.

Также источник уточняет, что такую сумму удалось "выбить" после победы в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/23 мадридский клуб может тратить 634 млн фунтов (почти 740 млн евро) на зарплаты.

Не пропустите: Куртуа оценил свои шансы на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Fan ID в России могут отменить

Fan ID в России могут отменить

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов