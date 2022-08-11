"Реал" подпишет талантливого воспитанника "Барселоны"

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"Реал" подпишет талантливого воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Икера Браво/Автор неизвестен

Нападающий леверкузенского "Байера" Икер Браво перейдет в мадридский "Реал", сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно.

17-летний Браво является воспитанником "Барселоны", но летом 2021 года он бесплатно перешел в "Байер". За немецкий клуб он провел два матча и не отметился результативными действиями.

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