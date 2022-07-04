"Реал" подпишет с Родриго длительный контракт

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"Реал" подпишет с Родриго длительный контракт

Фото: твиттер Родриго Гоэса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в ближайшее время продлит контракт с бразильским форвардом Родриго Гоэсом, сообщает Marca.

По сведениям источника, стороны договорились о подписании нового соглашения, которое будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока значительно вырастет.

В минувшем сезоне 21-летний Родриго провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал девять голевых передач.

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