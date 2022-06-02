"Реал" подписал топ-защитника

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"Реал" подписал топ-защитника

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о переходе немецкого защитника лондонского "Челси" Антонио Рюдигера.

Футболист достался королевскому клубу бесплатно, так как его контракт с лондонцами истекает в конце июня. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года.

29-летний Рюдигер выступал за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 203 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Штутгарт" и "Рому". Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира, обладатель Кубка конфедераций.

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