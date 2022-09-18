"Реал" победил "Атлетико" в дерби Мадрида

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетико" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Родриго Гоэса и Федерико Вальверде. У хозяев отличился Марио Эрмосо.

"Реал", набрав 18 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 10 очками остался на седьмой позиции.

"Атлетико" – "Реал" - 1:2 (0:2)

Голы: Родриго, 18 - 0:1, Вальверде, 36 - 0:2, Эрмосо, 83 - 1:2

"Атлетико": Облак, Витцель, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско (Эрмосо, 72), Коке (Корреа, 73), Кондогбиа (Сауль, 81), де Пауль (Мората, 62), Гризманн, Жоау Феликс (Матеус Кунья, 62).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди (Рюдигер, 75), Модрич (Камавинга, 82), Кроос (Асенсио, 86), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Себальос, 86).

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