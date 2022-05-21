"Реал" ответил Мбаппе, который решил остаться в ПСЖ

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Руководство "Реала" сообщило нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, что он больше никогда не сможет перейти в мадридский клуб, сообщает журналист Томас Гонсалес Мартин в своем твиттере.

По сведениям источника, в королевском клубе считают, что Мбаппе совершил предательский поступок, когда решил продлить контракт с ПСЖ, так как ранее он обещал перейти в "Реал".

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе подпишет с ПСЖ новый контракт до лета 2025 года. Парижский клуб заплатит игроку бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата Мбаппе увеличится до 100 миллионов в год.

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