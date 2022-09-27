"Реал" отпустит двух футболистов бесплатно

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Марко Асенсио и Мариано Диас не останутся в мадридском "Реале" на следующий сезон.

Как пишет As, в клубе не собираются продлевать контракты с этими футболистами, контракт которых истекает летом 2023 года.

В то же время Карим Бензема и Тони Кроос получат новые контракты.

По данным источника, переговоры с Начо о продлении контракта на сезон уже идут. Также решается вопрос о будущем в команде Дани Себальоса, которому пока не предложили новое соглашение.

Не пропустите: Названы топ-15 худших трансферов в истории "Барселоны". | https://dailysports.net