"Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде
Фото: твиттер Федерико Вальверде/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" отказался продавать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде за 90 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям источника, предложение поступило от одного из английских клубов. Причиной отказа стало мнение главного тренера королевского клуба Карло Анчелотти, который рассчитывает на футболиста.
В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за "Реал" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Президент "Реала" назвал причину ухода Каземиро. | https://dailysports.net
главное
-
Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
-
"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов
-
"Вест Хэм" купил чемпиона Европы
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Победы "Бенфики" и "Виктории Пльзень", успех "Маккаби": результаты квалификации Лиги чемпионов 23 августа
-
"Бенфика" разгромила "Динамо" Киев и вышла в Лигу чемпионов
-
Депай не перейдет в "Ювентус"
-
Пуч прокомментировал свой уход из "Барселоны"
-
Холанд ярко высказался о Бензема
-
Мама мальчика, которого ударил Роналду, рассказала о звонке от Криштиану
-
"Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде
-
"Вест Хэм" купил чемпиона Европы
-
"Лестер" ответил на очередное суперпредложение "Челси" по Фофана
-
Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду
-
"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками
-
"Тоттенхэм" не может договориться с "Аталантой" по трансферу Малиновского
-
Насри предложил решение "проблемы Роналду"
-
Ансальди стал одноклубником Буффона
-
"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси"
-
Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
Кавани может перейти в "Валенсию"
-
Каземиро назвал свою цель в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18