"Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде

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"Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде

Фото: твиттер Федерико Вальверде/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" отказался продавать уругвайского полузащитника Федерико Вальверде за 90 миллионов евро, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, предложение поступило от одного из английских клубов. Причиной отказа стало мнение главного тренера королевского клуба Карло Анчелотти, который рассчитывает на футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за "Реал" три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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