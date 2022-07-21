"Реал" отказался от трансфера Джеко

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"Реал" отказался от трансфера Джеко

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

Нападающий миланского "Интера" и сборной Боснии Эдин Джеко не перейдет в мадридский "Реал", сообщает El Larguero.

По сведениям источника, представители футболиста предлагали его услуги королевскому клубу, но получили отказ. При этом мадридцы продолжают поиск запасного форварда на тот случай, если клуб покинут Марко Асенсио и Борха Майораль.

В прошлом сезоне 36-летний Джеко провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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