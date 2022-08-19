"Реал" отдал бразильца Рейньера другому клубу Ла Лиги

Фото: твиттер Рейньера/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Реала" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Рейньера в "Жирону".

Каталонский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

"Реал" купил Рейньера в январе 2020 года у "Фламенго" за 20 миллионов евро, но за королевский клуб бразилец пока не сыграл ни одного матча. В прошлом сезоне 20-летний хавбек играл за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды, провел за клуб 20 матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: "Реал" нашел замену Каземиро в АПЛ. | https://dailysports.net