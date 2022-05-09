"Реал" определился со стратегией по трансферу Тчуамени

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"Реал" определился со стратегией по трансферу Тчуамени

Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестер

Мадридский "Реал" намерен купить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, но не ближайшим летом, а через год, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский не готов платить крупную сумму этим летом, так как собирается подписать защитника "Челси" Антонио Рюдигера и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В связи этим опередить "Реал" в борьбе за Тчуамени может "Ливерпуль", который также активно интересуется игроком.

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 48 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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