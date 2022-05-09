"Реал" определился со стратегией по трансферу Тчуамени
Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестер
Мадридский "Реал" намерен купить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, но не ближайшим летом, а через год, сообщает Marca.
По сведениям источника, королевский не готов платить крупную сумму этим летом, так как собирается подписать защитника "Челси" Антонио Рюдигера и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. В связи этим опередить "Реал" в борьбе за Тчуамени может "Ливерпуль", который также активно интересуется игроком.
В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 48 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14