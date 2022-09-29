"Реал" определился с тем, когда купит Холанда

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Реал" собирается купить форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда летом 2024 года.

Об этом сообщается в свежем выпуске печатной версии издания As.

В мадридском клубе понимают, что к 2024 году начнут действовать отступные в размере 180 млн евро, прописанные в контракте Эрлинга.

Ранее Marca сообщала, что в 2024 году форварда можно будет выкупить за 200 млн евро.

В этом сезоне на счету 22-летнего Холанда 14 мячей и 1 голевой пас в 10 матчах за английский клуб.

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