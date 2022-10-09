"Реал" определился с новым главным тренером после Анчелотти

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес уже нашел замену главному тренеру Карло Анчелотти.

Как известно, итальянский наставник покинет клуб по окончанию следующего сезона.

Как сообщает EL Nacional, его должность займет бывший футболист клуба, а ныне главный тренер "Байера" Хаби Алонсо.

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