"Реал" определился с будущим Модрича

Фото: твиттер Луки Модрича/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем до лета 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, подписание нового соглашение может состояться в ближайшее время. Нынешний контракт хавбека истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 36-летний Модрич провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал девять результативных передач.

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