"Реал" определился с альтернативой Бензема

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"Реал" определился с альтернативой Бензема

Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" определились с дублером для основного нападающего команды Карима Бензема, сообщает AS.

По сведениям источника, в королевском клубе рассчитывают на Борху Майораля, который играл в "Хетафе" на правах аренды, и форварда "Кастильи" Хуана Латаса. При этом руководство клуба разочаровалось в нападающих Мариано Диасе и Луке Йовиче.

В минувшем сезоне 25-летний Майораль провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Латаса 13 голов в 30 поединках.

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