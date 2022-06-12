"Реал" определился с альтернативой Бензема
Фото: твиттер Борхи Майораля/Автор неизвестен
В мадридском "Реале" определились с дублером для основного нападающего команды Карима Бензема, сообщает AS.
По сведениям источника, в королевском клубе рассчитывают на Борху Майораля, который играл в "Хетафе" на правах аренды, и форварда "Кастильи" Хуана Латаса. При этом руководство клуба разочаровалось в нападающих Мариано Диасе и Луке Йовиче.
В минувшем сезоне 25-летний Майораль провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Латаса 13 голов в 30 поединках.
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