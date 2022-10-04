"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Тренерский штаб мадридского "Реала" под руководством Карло Анчелотти объявил заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".
Из-за травмы матч пропустит основной голкипер королевского клуба Тибо Куртуа.
Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Одриосола, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Васкес, Тчуамени.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
Матч "Реал" – "Шахтер" состоится завтра, 5 октября. Начало встречи - в 22:00.
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