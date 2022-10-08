"Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Хетафе" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Эдер Милитао.
"Реал", набрав 22 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 7 очками остался на 16-й позиции.
"Хетафе" – "Реал" - 0:1 (0:1)
Гол: Милитао, 3 - 0:1
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Милья, Альгобия (Сеоане, 83), Унал (Латаса, 86), Майораль (Мунир, 66).
"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Милитао (Начо, 83), Алаба, Модрич, Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14