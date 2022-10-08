"Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге

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"Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Хетафе" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Эдер Милитао.

"Реал", набрав 22 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 7 очками остался на 16-й позиции.

"Хетафе" – "Реал" - 0:1 (0:1)
Гол: Милитао, 3 - 0:1

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Милья, Альгобия (Сеоане, 83), Унал (Латаса, 86), Майораль (Мунир, 66).

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Милитао (Начо, 83), Алаба, Модрич, Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 89).

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