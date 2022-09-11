"Реал" одержал крупную волевую победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле разгромил "Мальорку" со счетом 4:1.
Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Винисиуса Жуниора, Родриго Гоэса и Антонио Рюдигера. У гостей отличился Ведат Мурики.
"Реал", набрав 15 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 5 очками осталась на 13-й позиции.
"Реал" – "Мальорка" - 4:1 (1:1)
Голы: Мурики, 35 - 0:1, Вальверде, 45 - 1:1, Винисиус Жуниор, 72 - 2:1, Родриго, 89 - 3:1, Рюдигер, 90 - 4:1
"Реал": Куртуа, Алаба, Рюдигер, Менди (Начо, 59), Кроос, Себальос (Камавинга, 69), Вальверде, Васкес (Карвахаль, 71), Азар (Модрич, 59), Винисиус Жуниор, Родриго.
"Мальорка": Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Вальент, Коста, Дани Родригес (Гренье, 59), Батталья (Баба, 53), Руис де Галаррета (Санчес, 59), Ли Кан Ин (Лаго Джуниор, 78), Мурики (Пратс, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14