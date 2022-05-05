"Реал" одержал фантастическую победу над "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ

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"Реал" одержал фантастическую победу над "Ман Сити" и вышел в финал ЛЧ
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и пробился в финал.

Победу королевскому клубу принесли дубль Родриго Гоэса и гол Карима Бензема. В составе гостей отличился Рияд Марез.

"Реал" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 3:1 (0:0) - первый матч - 3:4
Голы: Марез, 73 - 0:1, Родриго, 90 - 1:1, Родриго, 90+1 - 2:1, Бензема, 95 (с пенальти)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

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