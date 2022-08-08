"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти огласил список футболистов, которые попали в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против "Айнтрахта".

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

Матч "Реал" - "Айнтрахт" состоится в среду, 10 августа, и начнется в 22:00.

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