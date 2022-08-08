"Реал" объявил заявку на матч за Суперкубок УЕФА
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти огласил список футболистов, которые попали в заявку на матч за Суперкубок УЕФА против "Айнтрахта".
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.
Матч "Реал" - "Айнтрахт" состоится в среду, 10 августа, и начнется в 22:00.
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
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|12
|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
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