"Реал" неожиданно передумал покупать Стерлинга

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"Реал" неожиданно передумал покупать Стерлинга

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" получил возможность подписать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, но не будет этого делать.

Как пишет As, чемпион Испании не только не заинтересован в этом трансфере, но и вряд ли смог бы его себе сейчас позволить так как в Испании действует ограничение на количество футболистов не из Евросоюза.

В то же время "горожане" твердо решили продать футболиста, да и сам игрок не хочет оставаться в клубе.

Отметим, что контракт Стерлинга истекает летом 2023 года. 

В нынешнем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

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