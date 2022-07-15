"Реал" не захотел подписывать Сане

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"Реал" не захотел подписывать Сане

Фото: твиттер Сане\Автор неизвестен

Хавбек "Баварии" Лерой Сане мог оказаться в мадридском "Реале".

Как сообщает Defensa Central, агент футболиста Дамир Смолян предложил мадридцам подумать насчет подписания немецкого футболиста на что получил отказ.

Дело в том, что в данный момент "Реал" нацелен на продажу футболистов, в услугах которых нет необходимости, и лишь затем может рассмотреть какие-то варианты входящих трансферов.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Сане забил 14 мячей и отдал 15 ассистов в 45 встречах за мюнхенскую команду во всех турнирах.

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