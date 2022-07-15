"Реал" не захотел подписывать Сане
Фото: твиттер Сане\Автор неизвестен
Хавбек "Баварии" Лерой Сане мог оказаться в мадридском "Реале".
Как сообщает Defensa Central, агент футболиста Дамир Смолян предложил мадридцам подумать насчет подписания немецкого футболиста на что получил отказ.
Дело в том, что в данный момент "Реал" нацелен на продажу футболистов, в услугах которых нет необходимости, и лишь затем может рассмотреть какие-то варианты входящих трансферов.
В прошлом сезоне чемпионата Германии Сане забил 14 мячей и отдал 15 ассистов в 45 встречах за мюнхенскую команду во всех турнирах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20