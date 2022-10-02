"Реал" не смог обыграть "Осасуну"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Осасуной" со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Винисиус Жуниор, но в начале второй половины равновесие восстановил Кике Гарсия.

"Реал", набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 13 очками вышла на шестую позицию.

"Реал" – "Осасуна" - 1:1 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 42 - 1:0, Кике Гарсия, 50 - 1:1

"Реал": Лунин, Карвахаль (Мариано Диас, 86), Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 74), Кроос (Асенсио, 74), Себальос (Камавинга, 53), Тчуамени (Вальверде, 53), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.

"Осасуна": Эррера, Видаль (Аридане, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кике Гарсия (Будимир, 82), Эз Абде (Пенья, 69).

Удаление: Давид Гарсия (78).

Не пропустите: "Реал Сосьедад" в невероятном матче обыграл "Жирону". | https://dailysports.net