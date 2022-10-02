"Реал" не смог обыграть "Осасуну"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Осасуной" со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Винисиус Жуниор, но в начале второй половины равновесие восстановил Кике Гарсия.
"Реал", набрав 19 очков, занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 13 очками вышла на шестую позицию.
"Реал" – "Осасуна" - 1:1 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор, 42 - 1:0, Кике Гарсия, 50 - 1:1
"Реал": Лунин, Карвахаль (Мариано Диас, 86), Алаба, Рюдигер, Менди (Милитао, 74), Кроос (Асенсио, 74), Себальос (Камавинга, 53), Тчуамени (Вальверде, 53), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго.
"Осасуна": Эррера, Видаль (Аридане, 82), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кике Гарсия (Будимир, 82), Эз Абде (Пенья, 69).
Удаление: Давид Гарсия (78).
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|4
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|20
|35
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|20
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|Валенсия
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
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|20
|26
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|20
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|20
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|15
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|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|20
|16
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14