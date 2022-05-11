"Реал" не планирует революций в составе

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"Реал" не планирует революций в составе

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не планирует совершать резких изменений в своем составе, сообщает журналист Сиро Лопес.

По информации источника, королевский клуб будет обновлять состав постепенно, не устраивая никаких революций.  В руководстве понимают, что слишком масштабные изменения навредят преемственности и смене поколений. 

В клубе очень ценят великое поколение игроков - Каземиро, Бензема, Модрич, Кроос и остальные не только всё еще держат невероятный уровень, но и учат молодых. 

Отмечается, что главный тренер команды Карло Анчелотти сказал президенту Флорентино Пересу, что именно наличие этих футболистов заставляет молодых игроков быть настолько профессиональными и дисциплинированными - они берут пример с великих мастеров. 

Сообщается, что сам Флорентино считает, что раздевалка еще никогда не была настолько сплоченной, как сейчас.

Также отмечается, что "Реал" уже подписал двух новых игроков - Килиана Мбаппе и Антонио Рюдигера. Оба придут на правах свободного агента летом.

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