"Реал" не планирует революций в составе

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не планирует совершать резких изменений в своем составе, сообщает журналист Сиро Лопес.

По информации источника, королевский клуб будет обновлять состав постепенно, не устраивая никаких революций. В руководстве понимают, что слишком масштабные изменения навредят преемственности и смене поколений.

В клубе очень ценят великое поколение игроков - Каземиро, Бензема, Модрич, Кроос и остальные не только всё еще держат невероятный уровень, но и учат молодых.

Отмечается, что главный тренер команды Карло Анчелотти сказал президенту Флорентино Пересу, что именно наличие этих футболистов заставляет молодых игроков быть настолько профессиональными и дисциплинированными - они берут пример с великих мастеров.

Сообщается, что сам Флорентино считает, что раздевалка еще никогда не была настолько сплоченной, как сейчас.

Также отмечается, что "Реал" уже подписал двух новых игроков - Килиана Мбаппе и Антонио Рюдигера. Оба придут на правах свободного агента летом.

Также не пропустите: Асенсио близок к уходу из "Реала". | https://dailysports.net