"Реал" не оставляет надежд купить Холанда

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"Реал" не оставляет надежд купить Холанда

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Новый звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может стать футболистом "Реала".

Трансфер состоится в 2024 году, сообщает Ge.globo со ссылкой на AS.

Как пишет источник, "королевский" клуб надеется подписать нападающего в 2024 году, так как считает его лучшей заменой нападающему Кариму Бензема поле его ухода из клуба.

Опцию о выкупе форварда сборной Норвегии можно будет активировать, заплатив за него 150 миллионов евро.

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