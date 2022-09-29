"Реал" не может договориться с основным защитником

Фото: твиттер Ферлана Менди/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не может договориться о продлении контракта с французским защитником Ферланом Менди, сообщает AS.

По сведениям источника, королевский клуб не готов удовлетворить финансовые требования футболиста. Его нынешнее соглашение действует до лета 2025 года.

В этом сезоне 27-летний Менди провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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