"Реал" не может договориться с основным защитником
Фото: твиттер Ферлана Менди/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" не может договориться о продлении контракта с французским защитником Ферланом Менди, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб не готов удовлетворить финансовые требования футболиста. Его нынешнее соглашение действует до лета 2025 года.
В этом сезоне 27-летний Менди провел за "Реал" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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