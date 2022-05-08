"Реал" не может договориться с Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не может договориться с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, сообщает El Pais.

По сведениям источника, футболист хочет сохранить за собой 100 процентов доходов от продажи имиджевых прав, а "Реал" предлагает ему только 50%. Данный вопрос является важным для форварда. При этом "Реал" предлагает французу 180 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а также зарплату в размере 40 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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