"Реал" не купит Мбаппе и Холанда следующим летом

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет покупать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе следующим летом, сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство королевского клуба рассержено на Мбаппе из-за его отказа от трансфера минувшим летом. Что касается Холанда, то о его покупке мадридцы могут задуматься не раньше лета 2024 года. При этом "Реал" может купить другого форварда летом.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 14 матчей, забил 20 голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Мбаппе 12 забитых мячей и одна голевая передача в 14 поединках за ПСЖ.

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