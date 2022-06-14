"Реал" не купил Дарвина Нуньеса по одной причине

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с приобретением уругвайского нападающего лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса, но вынужден был отказаться от трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, проблемой для трансфера оказалось отсутствие у футболиста паспорта гражданина Европейского союза. Дело в том, что клубы из ЕС могут заявлять на сезон не более трех игроков из стран, которые не входят в ЕС. Данная квота занята у "Реала" Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао и Родриго Гоэсом.

Напомним, что 22-летний Нуньес перейдет в "Ливерпуль". "Бенфика" уже объявила о договоренности о продаже форварда за 75 миллионов евро плюс 25 миллионов евро в виде бонусов.

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