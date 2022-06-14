"Реал" не купил Дарвина Нуньеса по одной причине

Теги ливерпульреал мадридбенфикадарвин нуньес

"Реал" не купил Дарвина Нуньеса по одной причине

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" рассматривал вариант с приобретением уругвайского нападающего лиссабонской "Бенфики" Дарвина Нуньеса, но вынужден был отказаться от трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, проблемой для трансфера оказалось отсутствие у футболиста паспорта гражданина Европейского союза. Дело в том, что клубы из ЕС могут заявлять на сезон не более трех игроков из стран, которые не входят в ЕС. Данная квота занята у "Реала" Винисиусом Жуниором, Эдером Милитао и Родриго Гоэсом.

Напомним, что 22-летний Нуньес перейдет в "Ливерпуль". "Бенфика" уже объявила о договоренности о продаже форварда за 75 миллионов евро плюс 25 миллионов евро в виде бонусов.

Не пропустите: "Реал" определился с альтернативой Бензема. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 июня

Главные новости дня: 14 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов