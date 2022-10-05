"Реал" не без труда победил "Шахтер"

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"Реал" не без труда победил "Шахтер"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора. У гостей отличился Александр Зубков.

"Реал" Испания – "Шахтер" Украина - 2:1 (2:1)
Голы: Родриго, 13 - 1:0, Винисиус Жуниор, 28 - 2:0, Зубков, 39 - 2:1

"Реал": Лунин, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 75), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 80).

"Шахтер": Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Мудрик, Степаненко (Траоре, 88), Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).

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