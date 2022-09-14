"Реал" не без труда победил "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" на своем поле обыграл "РБ Лейпциг" со счетом 2:0.

Победу королевскому клуб принесли голы в концовке встречи. Отличились Федерико Вальверде и Марко Асенсио.

"Реал" Испания – "РБ Лейпциг" Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Вальверде, 80 - 1:0, Асенсио, 90+1 - 2:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Алаба (Менди, 81), Модрич (Кроос, 81), Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 64), Вальверде, Винисиус Жуниор (Себальос, 85), Родриго (Мариано Диас, 85).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан (Хенрихс, 75), Орбан, Диалло, Раум, Форсберг (Поульсен, 81), Шлагер, Айдара (Кампль, 75), Собослаи, Вернер (Андре Силва, 81), Нкунку.

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